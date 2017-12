Atletas e técnicos protestam contra concessão do Complexo do Ibirapuera

Um grupo de atletas, técnicos, professores, alunos, representantes de entidades esportivas e parlamentares realiza, nesta terça-feira, um ato contra a concessão do Complexo Constancio Vaz Guimarães, mais conhecido como Complexo do Ibirapuera.

O ato acontecerá às 17h, na avenida Manoel da Nóbrega, 1.361, em frente a entrada do Ginásio do Ibirapuera.

Em julho, o governador Geraldo Alckmin lançou edital para conceder o complexo esportivo à iniciativa privada, por 30 anos, prevendo inclusive a demolição de parte das instalações.

A mobilização surgiu após audiência pública, realizada em outubro, para debater o assunto e também vem sendo articulada por federações e confederações esportivas.

Com uma área total de 110 mil metros quadrados, o Complexo conta com o Ginásio Mauro Pinheiro, o Estádio Ícaro de Castro de Melo, o Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo, o Ginásio Mauro Pinheiro e o Palácio do Judô.

Vários atletas olímpicos, como Ana Cláudia Lemos, Fabiana Moraes, Sandro Viana, Henrique Guimarães, confirmaram presença no ato.

Serviço:

Grande Ato contra a Concessão do Complexo do Ibirapuera

Data: 14/11 - Terça-feira

Horário: 17h

Local: Avenida Manoel da Nóbrega, 1361 (Em frente o Ginásio do Ibirapuera)