Ator de 'Game of Thrones' é campeão de competição criada por Schwarzenegger

Hafthor Bjornsson, conhecido por interpretar o personagem "The Mountain" da série de televisão Game of Thrones, foi campeão do título do Arnold Strongman Classic no último domingo.

O islandês testou suas habilidades ao lado de atletas com força acima da média. O evento foi criado por Arnold Schwarzenegger, que construiu sua carreira como fisioculturista e ator de filmes em Hollywood.

Bjornsson venceu o torneio depois de desbancar o norte-americano Brian Shaw, segundo colocado, e o russo Mikhail Shivlyakov, que garantiu o terceiro lugar. Como premiação o astro recebeu cerca de R$ 233,2 mil e a classificação para a etapa mundial do evento, marcada para julho.