Atriz Pamela Anderson protesta contra touradas: 'Jogos bárbaros'

A atriz e modelo Pamela Anderson fez críticas às touradas nesta sexta-feira, durante uma feira realizada em Nimes, no sul da França. Ao lado da estátua do toureiro Christian Montcouquiol, morto em 1991, a defensora dos direitos do animais se manifestou contra essa tradição com diversos cartazes nos quais aparecia um touro ensanguentado.

Vestida com uma saia vermelha, a atriz, de 50 anos, denunciava em um dos cartazes que as touradas são "jogos bárbaros".

Nos últimos anos, Pamela Anderson tem feito várias críticas às touradas e promovido a defesa dos animais em várias questões, abrindo até uma fundação que leva seu nome.