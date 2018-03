A um mês dos 100 anos, australiano bate recorde mundial de natação

Um nadador australiano de 99 anos bateu de natação o recorde mundial para sua faixa etária nos Jogos da Commonwealth, na Austrália, nesta quinta-feira, 1º. George Corones, que está a um mês de completar 100 anos, nadou 50 metros em 56,12 segundos.

"Foi uma prova exemplar para mim, bem equilibrada", disse o australiano à rede de televisão britânica BBC. "Nessa idade, ficamos cansados mais fácil, mas, se usarmos a nossa sensibilidade, as recompensas são astronômicas", comentou o nadador.

Corones começou a nadar quando ainda era criança, mas abandonou o esporte no início da Segunda Guerra (1939-1945). Ele voltou para a modalidade apenas aos 80 anos, quando queria praticar exercícios físicos. "Deixei de nadar no começo da guerra, e acho que não nadei mais até me aposentar", revelou. "Comecei a nadar novamente para me exercitar".

O recorde anterior, do britânico John Harrison, era de 1 minuto e 31 segundos e foi estabelecido em 2014. Corones vai agora tentar bater o recorde mundial de 100 metros livres no próximo sábado.