Bebê dorminhoco fica 'perdidaço' após home run em jogo de beisebol nos EUA

Com as temporadas do basquete, do futebol americano e do hóquei no gelo em férias, o único esporte que segue ativo no verão norte-americano é o beisebol, tanto o profissional, com a Major League Baseball, como o universitário, da NCAA, que está nos playoffs.

Nesta quarta-feira, a Louisiana State University (LSU) venceu Florida State por 7 a 4, se mantendo viva na disputa pela vaga na grande final e eliminando a rival. A vitória da faculdade começou na segunda entrada, quando o time marcou cinco corridas. Três destes cinco pontos foram anotados por Jake Slaughter, que, quando o placar já marcava 2 a 0 para LSU, rebateu uma bolinha acima do muro do campo esquerdo. Como a equipe tinha outros dois jogadores em base, ele conseguiu um home run de três corridas.

Além da euforia dos jogadores no banco de reservas, chamou a atenção também uma outra cena capturada pelas câmercas da ESPN norte-americana. Antes da rebatida de Slaughter, a transmissão focalizou em um garoto que dormia tranquilo no colo da mãe, todo largado, com os braços estendidos, sem camisa e com as iniciais da universidade desenhados na barriga. Depois do home run, o garoto voltou a aparecer no ar, mas agora ele estava completamente perdido, sem saber o motivo de tantos gritos e comemorações dos torcedores (o vídeo completo pode ser visto aqui).

Realmente, independente do esporte, um estádio não dos lugares mais recomendáveis para tirar uma soneca.