'Besuntado' reaparece sem camisa mesmo com sensação térmica de -10ºC

A Olimpíada de Inverno de PyeongChang já está sendo uma das mais frias da história. A previsão climática para a abertura dos jogos era de uma sesação térmica de -10ºC. Os organizadores, inclusive, se preocuparam em disponibilizar ao público 35 mil kits contra o frio.

Mas nem todo mundo se importou com a temperatura baixíssima. Exemplo disso é o atleta Pita Nikolas Taufatofua, que ficou conhecido depois de carregar a bandeira do seu país, o Tonga, na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio com o corpo todo coberto de óleo de coco. Dessa vez não foi diferente.

Depois da aparição no Rio, o lutador de taekwondo negou ofertas de filmes e contratos para se tornar um modelo e resolveu focar em um novo desafio: competir como esquiador de cross-country.