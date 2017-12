Time da NFL pune pelo resto da vida fãs que jogaram acessório sexual no campo

Os torcedores do Buffalo Bills que atiraram um pênis de borracha no campo foram banidos pelo resto da vida e não poderão mais assistir à partidas da franquia no New Era Field. A decisão foi anunciada pelo vice-presidente de operações do clube, Andy Major, neste quarta-feira. "Por sorte ninguém se machucou e nenhum dos nossos jogadores pisou em cima e arrebentou o joelho", declarou o dirigente em entrevista à rádio local WBEN.

O caso inusitado aconteceu em 30 de outubro, na derrota por 4 1 a 25 para o New England Patriots. O objeto foi arremessado no campo no terceiro quarto e nenhum jogador ou árbitro se dispôs a retirá-lo de campo imediatamente. Ao final de uma jogada, um dos juízes chutou o acessório para longe.