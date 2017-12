BIZARRO: 'Carregamento de esposa' vira esporte sensação na Europa

Um novo esporte vem chamando atenção e atraindo grande público na Europa. Porém, não trata-se de algo parecido com futebol ou então algum tipo de luta, mas sim de um "carregamento de esposa". Funciona basicamente como uma corrida, em que você tem que superar desafios e chegar na reta final antes de seus adversários. Tudo isso tem que ser feito com sua mulher nas costas.

No início do mês, a Finlândia sediou um campeonato da nova modalidade e o público foi ao delírio com as acirradas baterias, disputadas sempre por três casais de cada vez. Se o esporte já é estranho, o prêmio é ainda mais: caso você vença o torneio, ganha metade do peso de sua esposa em cerveja. Nada mal, hein?

Porém, para quem não se coloca como candidato às primeiras posições, a prova não deixa de ser interessante. Afinal, será que ninguém quer "se vingar" depois daquela famosa DR ou então da esposa gastar aquela fortuna no seu cartão de crédito?

Será que essa moda pega no Brasil?