Blizzard anuncia segunda edição da Copa do Mundo de Overwatch para 2017

A Blizzard Entertainment (produtora dos jogos World of Warcraft e Diablo) anunciou nesta quarta, 29, que vai realizar ainda neste ano a segunda edição da Copa do Mundo de Overwatch, nova franquia de jogos da empresa.

As novidades para esse ano começam no processo de classificação dos países: a produtora está de olho no 100 melhores jogadores de cada país em todos os continentes.

A soma da pontuação de todos esses jogadores no modo comepetitivo do jogo vai gerar uma pontuação do país. Colocados num ranking mundial, os 32 países com mais pontos estarão classificadas para a fase inicial da Copa.

Diferente do ano passado, em que a escolha dos jogadores para compor a equipe foi aberta para votação popular, agora cada país vai ter um comitê nacional composto por três treinadores - especialistas no jogo.

Essas três pessoas vão atuar como olheiros e convocar jogadores para as disputas da primeira fase, que vão acontecer na Europa, América do Norte e Ásia.

As 32 equipes vão estar divididas em quatro grupos e as duas melhores vão direto para a final, durante a feira BlizzCon, em Anaheim, na Califórnia, em novembro.

Brasil na Copa de Overwatch

Na primeira edição da Copa, a equipe vitoriosa foi a Coréia do Sul. A equipe do Brasil, liderada pelo gamer e youtuber BRKsEdu, foi eliminada na fase de grupos, onde jogou contra Espanha, Suécia e Canadá.