Bolinhas de beisebol lançadas a 150 km/h fazem duas vítimas na MLB

As bolas de beisebol lançadas pelos arremessadores da MLB (a maior liga mundial da modalidade, disputada nos Estados Unidos) fizeram pelo menos duas vítimas na noite da sexta-feira. Atiradas a velocidades que podem ultrapassar os 150 km/h, as bolas atingiram um rebatedor, que quebrou o nariz e alguns dentes, e por quatro vezes um árbitro.

O relato foi publicado pelo portal Globoesporte.com. Primeiro, o catcher Chris Iannetta, do Arizona Diamondbacks, levou uma bolada direto na cara, após lançamento do arremessador do Pittsburgh Pirates, e teve que sair dali direto para o hospital. Para aumentar a tristeza, sua equipe perdeu.

Veja o lance:

OUCH ! Chris Iannetta exits after getting hit in the face by the pitch! pic.twitter.com/hGpfpyLXbv — TheRenderMLB (@TheRenderMLB) 13 de maio de 2017

Já o "pra lá de azarado" árbitro Tony Randazzo conseguiu a proeza de levar quatro boladas no jogo entre San Francisco Giants e Cincinatti Reds.

Não se feriu com gravidade, por causa da proteção obrigatória, mas teve que ser substituído depois de ser acertado no ombro, no estômago, no peito e no queixo.

Veja como ele ficou: