Bolt detona pista de Londres: 'Piores blocos de largada que já vi'

O jamaicano Usain Bolt, que nesta sexta-feira se classificou para as semifinais dos 100m rasos do Campeonato Mundial de Atletismo, criticou duramente os blocos de largada instalados na pista do Estádio Olímpico de Londres.

"Tropecei ao partir. Não gostei nada, acredito que são os piores blocos que já vi. Tenho que analisar isso da saída, porque não posso continuar assim", afirmou o jamaicano, que disputa sua última competição oficial.

Bolt venceu a sexta e última eliminatória dos 100m rasos, com o tempo de 10s07, avançando às semifinais, que serão disputadas na tarde deste sábado, horas antes de os oito mais bem colocados participarem da disputa por medalhas.

"Me sinto bem, mas não foi uma grande prova. Não corri com a fluidez de outras vezes, mas a forma com que me recuperei, demonstra que estou em uma forma decente", garantiu o homem mais rápido do mundo.