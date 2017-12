Bolt ganha prêmio de melhor atleta do ano em votação da IAAF

O jamaicano Usain Bolt ganhou pela sexta vez o título de melhor atleta do ano, em votação realizada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF). Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Bolt conquistou ouro nas três modalidades que disputou, 100m e 200m livre, além do revezamento 4x100m. Com isso, ele se tornou o primeiro tricampeão mundial da prova mais nobre do atletismo e ainda chegou a marca de nove medalhas de ouro olímpicas.

No feminino, o prêmio de melhor atleta do ano ficou com a etíope Almaz Ayana. A fundista teve grande destaque na olimpíada deste ano ao ficar com a medalha de ouro na prova dos 10000m livre e com o bronze nos 5000m.