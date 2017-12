Bolt revela sapatilhas que usará em despedida das pistas em Londres

Usain Bolt está próximo de dar seus últimos e velozes passos nas pistas de atletismo. E antes de sua despedida, o homem mais rápido do mundo revelou em sua conta no Twitter as sapatilhas que irá usar no Mundial de Londres, disputado entre 4 e 13 de agosto, no estádio Olímpico. O 'raio' jamaicano correrá os 100 m rasos e o revezamento 4x100, mas não disputará os 200 metros, a sua prova preferida.

Detentor do recorde mundial dos 100 metros e dos 200 metros, Usain Bolt conquistou na pista nove medalhas de ouro olímpicas, mas uma delas - do revezamento 4x100 metros em Pequim-2008 - foi cassada devido ao doping de seu compatriota Nesta Carter. O jamaicano ainda tem outras 11 douradas em Mundiais.

O Mundial de Londres contará com a participação de aproximadamente dois mil atletas de 205 países. Os 36 brasileiros inscritos começam a caminhada em busca de medalhas na abertura do evento, às 15h30 (de Brasília), na prova de salto em distância masculino com Paulo Sérgio Oliveira.