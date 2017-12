Bom em tudo? Ao lado de atriz, Phelps é campeão de torneio de golfe

A atriz Michelle Monaghan, do seriado "True Detective", e o maior atleta olímpico de todos os tempos Michael Phelps mostraram que também são bons no golfe. A dupla foi a campeã do OMEGA Celebrity Masters de 2017, torneio promovido pela marca suíça para estrelas, atletas de outros esportes e celebridades nas charmosas montanhas de Crans-Montana, na Suíça.

Participaram do torneio o surfista Rob Machado, o jogador de cricket Kevin Pietersen, a estrela sueca de hóquei no gelo Peter Forsberg, o gigante do rugby da Inglaterra, Mike Tindall, o ator e comediante Rob Riggle e a estrela de Gossip Girl Ed Westwick, além da dupla campeã: Phelps e Monaghan. Todos os convidados representaram alguma instituição de cariedade. Alguns atletas competiram defendendo a sua própria fundação, no caso de Phelps (Fundação Michael Phelps) e outras estrelas escolheram a Instituição que receberia a doação, no caso de Michelle Monaghan, a Baby 2 Baby.

O torneio das celebridades fez parte da programação do OMEGA European Masters, uma das principais competições do calendário do golfe mundial e a mais antiga disputada em solo europeu. A vitória na competição profissional foi do inglês Matthew Fitzpatrick. Depois de uma disputa acirrada com o australiano Scott Hend, o inglês foi o grande campeão, levando para casa além do troféu, um OMEGA Seamaster Aqua Terra 150M Master Chronometer.

"A OMEGA tem desfrutado de outro ano muito memorável em Crans-Montana. Nós realizamos nosso primeiro OMEGA Celebrity Masters, que foi um destaque especial, e o OMEGA European Masters ofereceu muita emoção aos espectadores. É uma ótima forma de celebrar a Suíça e a conexão da OMEGA com o golfe", comentou Raynald Aeschlimann, presidente e CEO da OMEGA.