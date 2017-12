Bomba da Segunda Guerra Mundial é achada em campo do CT do Tottenham

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada em um dos campos do Centro de Treinamento do Tottenham, clube inglês sediado na zona norte de Londres. As informações foram publicadas pelo diário Daily Mail.

Segundo o portal, um esquadrão antibombas foi acionado e retirou o artefato, que estava dividido em algumas peças de metal, em cerca de duas horas. Além de o CT ter sido evacuado, o as ruas ao redor foram fechadas e isoladas com cordões de segurança, e as casas próximas também foram esvaziadas por precaução, por agentes da Polícia Metropolitana.

Segundo um porta-voz do Tottenham, foi verificado posteriormente que a bomba não oferecia mais perigo, mas o local foi isolado afim de que houvesse certeza.

Quem esteve recentemente no CT do Tottenham foi o ex-jogador e ex-técnico do São Paulo Rogério Ceni, que está realizando uma temporada de estudos na Europa. Ele visitou o local e conheceu o técnico Mauricio Pochettino, na última quinta-feira.