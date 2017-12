Brady desdenha de 'maldição' de ser capa de jogo da NFL: 'É um mito total'

Depois de conduzir o New England Patriots para uma virada histórica contra o Atlanta Falcons e vencer o Super Bowl 51, Tom Brady passou a ser considerado o melhor quarterback da história da NFL. Pois agora chegou a hora da "prova de fogo" para o marido de Gisele Bundchen. Isso porque ele estrelará a capa do jogo Madden NFL 18, o que é considerado uma maldição nos Estados Unidos, já que, em 19 anos com atletas profissionais na capa, apenas três vezes o representante teve uma temporada produtiva, livre de lesões e problemas extracampo.

Tom Brady doesn't believe in the "Madden Curse" pic.twitter.com/HqHjr8F2zI — NFL Memes (@NFL_Memes) 12 de maio de 2017

Apesar disso, o cinco vezes campeão do Super Bowl mostrou não se incomodar com isso e, com muito bom humor, gravou um vídeo para provar que isso não se trata de um mito, assim como outras superstições, como quebrar espelho ou passar debaixo da escada.

Apesar da confiança de Brady, os fãs de NFL não mostraram o mesmo otimismo e muitas brincadeiras foram criadas com ele. Algumas delas mostraram Jimmy Garoppollo, reserva do camisa 12, sorrindo e comemorando mais chances de jogar por causa da "maldição".