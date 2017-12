Brasil busca vaga na Olimpíada no último torneio de bobsled de 2017

A equipe brasileira de bobsled faz nesta semana a sua última competição em 2017. O trenó 4-man participa da quinta e sexta etapas da Copa América da modalidade em Park City, nos Estados Unidos, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro (quinta-feira e sexta-feira). Para o Brasil, é o penúltimo evento antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, em fevereiro de 2018.

A primeira prova será disputada nesta quinta-feira, a partir de 15h (de Brasília). No mesmo horário, mas na sexta, acontece a segunda etapa. Um bom desempenho nas duas corridas aproxima a equipe brasileira de bobsled de sua quarta participação olímpica — a equipe esteve presente nos Jogos de Salt Lake City 2002, Turim 2006 e Sochi 2014.

Atualmente, o Brasil ocupa a 17ª colocação no ranking internacional do 4-man com 312 pontos conquistados. É a melhor posição da história do país, o que garantiria uma cota para os Jogos Olímpicos de 2018. A equipe brasileira também possui boas chances de classificação no 2-man.

A última competição do Bobsled brasileiro antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang será de 11 a 14 de janeiro de 2018, nas duas últimas etapas da Copa América da modalidade em Lake Placid, nos Estados Unidos. O dia 14 de janeiro marca também o encerramento do período pré-olímpico e, na sequência, a classificação do ranking mundial vai definir todos os trenós oficialmente classificados.