Brasil e Argentina vão se enfrentar no Mineirão, no futebol americano

Brasil e Argentina voltam a se encontrar no Mineirão, no dia 16 de dezembro, mas não no futebol. Desta vez, quem se enfrenta são as duas seleções de futebol americano. As duas seleções nacionais se enfrentam no maior clássico sul-americano da modalidade, em partida amistosa. Mais detalhes sobre o evento podem ser vistos aqui.

Quem entra em campo são os times nacionais, a seleção brasileira (Onças) e a argentina (Halcones), com transmissão pela ESPN e WatchESPN. Além do Brasil, o confronto será exibido ao vivo pela emissora em toda América Latina.

A cada ano o futebol americano ganha milhares de novos fãs no Brasil. Estima-se que no país tenha-se mais de 20 milhões de simpatizantes pelo esporte. Entre os anos de 2013 e 2016, a ESPN registrou um aumento de 800% na audiência da modalidade, crescimento que vem com o sucesso mundial da NFL, liga que a emissora televisiona no Brasil há mais de 20 anos.