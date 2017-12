Brasil foi o 4º país que mais discutiu Super Bowl na rede; veja o que bombou

Não tinha como ser diferente. O momento do Super Bowl que mais gerou comentários no Facebook foi o touchdown marcado por James White no tempo extra, garantindo o quinto título do New England Patriots.

De acordo com um balanço divulgado pela rede social na segunda-feira, 6, o Brasil foi o quarto país que mais repercutiu a grande final do futebol americano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, do México e do Canadá.

Além do ponto da virada, os lances mais comentados foram o que garantiu o empate (uma recepção de Danny Amendola, do Patriots) e o que garantiu o placar de 21 a 0 para o Atlanta Falcons (interceptação de Robert Alford seguida de um touchdown).

Dentre os jogadores, os mais citados foram os quarterbacks Tom Brady e Matt Ryan, respectivamente dos Patriots e dos Falcons, e o wide receiver do Patriots Julian Edelman. Já o anúncio de televisão mais popular foi Daughter, lançado pela Audi, que discute a igualdade de gênero e retrata as dificuldades enfrentadas por uma menina para conseguir disputar uma corrida.

No âmbito mundial, o Facebook contabilizou 240 milhões de interações e 262 visualizações de vídeos sobre o tema, o que envolveu 64 milhões de usuários. Número semelhante ao divulgado pelo Instagram, que somou 150 milhões de interações entre 44 milhões de pessoas.

No Instagram, as hashtags mais populares foram #superbowl, #patriots e #riseup, relativa aos Falcons. Já os principais posts sobre o jogo envolveram celebridades de fora do esporte, como a modelo Emily Ratajkowski, as cantoras Ariana Grande e Lady Gaga e a filha de Gisele Bündchen e Tom Brady, Vivian. Confira abaixo:

