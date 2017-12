Brasileiro da NFL homenageia Chapecoense com camiseta especial

As homenagens à Chapecoense desta semana ultrapassaram o mundo do futebol e foram vistas no esporte como um todo. E neste domingo, foi a vez do futebol americano: o kicker Cairo Santos entrou em campo pela sua equipe com uma camisa homenageando a equipe catarinense.

Cairo utilizou uma camiseta branca com o seu número, e a hashtag #ForçaChape, que ganhou o mundo nesta semana. A equipe do atleta brasileiro, o Kansas City Chiefs, publicou a foto do kicker nas redes sociais, com a mesma hashtag.