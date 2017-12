Brasileiro de 17 anos assina com o Seattle Mariners, da MLB

Nesta segunda-feira, mais um brasileiro ficou mais perto do sonho de atuar na Major League Baseball. O arremessador Christian Rummel Pedrol, de 17 anos, assinou contrato com o Seattle Mariners, da MLB, e se apresentará na próxima segunda-feira. O jogador passará a atuar por uma equipe afiliada aos Mariners na República Dominicana, que disputa a Minor League Baseball, como é chamada a categoria de base da liga.

O garoto é o primeiro jogador formado na Academia MLB Brasil, instalada no CT Yakult, em Ibiúna, a conseguir um contrato com uma franquia da principal liga de beisebol do mundo. O projeto visa disseminar o esporte no País, tanto visando a exportação para a MLB, como para Tóquio-2020, quando a modalidade retornará ao cronograma olímpico.

A contratação de Pedrol foi uma surpresa até para a comissão técnica que trabalha em Ibiúna. A expectativa era que apenas jogadores mais novos fossem contratado por uma franquia da MLB este ano, a partir do dia 2 de julho, data da abertura da janela de transferência de jovens estrangeiros da liga. Christian pode acertar com os Mariners porque tem 17 anos completos.

O principal foco deste período de contratações é Eric Pardinho, de 16 anos, eleito como a quinta melhor promessa internacional deste ano segundo a própria MLB.