Brasileiro é campeão com cavalo sobrevivente de acidente de caminhão 

Cesinha Almeida garantiu a vitória do 30º Torneio de Verão no Clube Hípico de Santo Amaro neste domingo. O brasileiro faturou a competição com Restless, cavalo sobrevivente de um acidente de caminhão.

Restless fez parte de um projeto para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e foi o único sobrevivente que retornou às pistas após acidente caminhão em que três cavalos perderam a vida.

Cesinha e Restless garantiram a vitória com único duplo zero da competição em 53s19. Quem também chegou muito perto da vitória foi o jovem Thales Marino, de apenas 16 anos, com a experiente Princess Emily, fechando a segunda volta no melhor tempo 50s85.