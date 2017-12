Brasileiros do curling vencem a Estônia e avançam no Mundial do Canadá

A dupla mista brasileira de curling conseguiu uma boa vitória sobre a Estônia no Mundial de Lethbridge, no Canadá, e deu um passo a mais rumo à classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 em PyeongChang, na Coreia do Sul.

A mineira Anne Shibuya e o amazonense Marcio Cerquinho começaram perdendo por 5 a 0, mas depois de uma virada espetacular, a dupla brasileira venceu por 8 a 7.

Depois da vitória, os campeões brasileiros agora vão encarar o Japão, neste domingo, às 17h30, pelo horário de Brasília.

Segundo o Globoesporte.com, o Brasil está presente no campeonato pelo quarto ano consecutivo e é o único representante da América Latina. O sistema de classificação leva em conta o ranking final dos Mundiais de 2016 e 2017. Os doze melhores da competição pontuam na corrida pré-olímpica.

O Brasil estreou no Mundial de Curling de Duplas Mistas em 2014 e, desde então, esteve presente em todas as edições - o que é um feito e tanto em um esporte sem qualquer tradição no País.