Cairo Santos revela desejo de ver Roberto Carlos 'soltando bombas' na NFL

Primeiro e único brasileiro a atual na NFL até agora, Cairo Santos não demorou para conquistar o seu espaço e, como kicker, se tornar um dos grandes nomes do Kansas City Chiefs, time que está nos playoffs e enfrenta o Pittsburgh Steelers neste domingo. E para ele, outros brasileiros se sairiam muito bem em sua posição.

"Sempre tive a curiosidade de ver o Roberto Carlos como kicker e vê-lo soltar uma de suas bombas com a perna esquerda. Com certeza os caras que sabem bater na bola conseguiriam ter um bom desempenho", afirmou ele, em entrevista à Gazeta Esportiva, destacando ainda que os goleiros também se dariam muito bem na liga profissional de futebol americano: "Os caras conseguem bater o tiro de meta muito longe. Eles têm um jeito de pegar na bola para fazer ela subir. Gostaria de ver".

E com tantas comparações com futebol, Cairo não nega a sua paixão pelo esporte mais popular do Brasil. Ele, inclusive, chegou aos Estados Unidos para tentar se profissionalizar no esporte, mas aí conheceu o futeobl americano e acabou trocando. Apesar disso, mesmo à distância, não deixa de acompanhar os jogos do seu time de coração: "Eu costumo assistir pouco, porque durante a maioria dos jogos eu estou viajando. Além disso, é difícil os jogos passarem aqui nos Estados Unidos. Mas eu acompanho pela internet o desempenho não só do Flamengo, mas também do Chelsea, time do qual sou muito fã e da seleção brasileira também. Gosto de acompanhar os jogadores da seleção nos times deles. Então o futebol é uma grande paixão e gosto de saber o que está acontecendo no mundo do futebol".