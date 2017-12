Durante o jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, pela NFL, mais do que mais uma vitória do time de Cairo Santos na temporada, o que chamou atenção foi algo durante o intervalo: um cinegrafista literalmente passou por cima de uma cheerleader que se apresentava.

A moça fazia a coreografia acompanhada de suas companheiras e, depois de uma cambalhota em que avançou alguns centímetros no gramado, ela foi simplesmente atropelada por um rapaz que se deslocava com uma câmera na mão em busca de uma melhor imagem.

A imagem, gravada por pessoas que estavam nas arquibancadas do estádio, chamaram atenção pela violência do choque entre eles, mas a cheerleader não fraquejou e prosseguiu com a apresentação. "Para quem se perguntou, a líder de torcida se levantou e terminou a dança. Ela se manteve no campo sorrindo e torcendo", escreveu um espectador que estava no Arrowhead Stadium, em Missouri.