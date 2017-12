Calouro da NFL se prepara para temporada puxando uma SUV de 2.500 kg

A próxima temporada da principal liga de futebol americano (NFL) começa no dia 7 de setembro em jogo entre os campões New England Patriots e o Kansas City Chiefs, do brasileiro Cairo Santos. E antes dos times voltarem a campo, os jogadores estão treinando, alguns deles usando métodos nada convencionais.

Duke Riley, linebacker do Atlanta Falcons, arrastou um SUV de 2.500 quilos antes de sua estreia na liga. As imagens do inusitado treinamento foram publicadas nas redes sociais do jogador. Em seu Instagram também é possível ver ele treinando na areia e malhando pesado, usando correntes.

Straight work!!! @coltcolletti_ #DifferentBreed Uma publicação compartilhada por Duke Riley (@d_riley40) em Jul 19, 2017 às 3:45 PDT