Cam Newton é primeiro quarterback a correr para 50 touchdowns na NFL

Escolhido o MVP da temporada de 2015/16, Cam Newton voltou a mostrar as garras na vitória fora de casa do Carolina Panthers sobre o New England Patriots por 33 a 30 no último domingo, 1. Em jogo eletrizante, Cam Newton lançou para três touchdowns e ainda anotou o quarto correndo. Foi o seu 50º touchdown terrestre da carreira, tornando-se o primeiro quarterback a alcançar esta marca na NFL.

Além da marca histórica do "SuperCam" o jogo teve uma virada emocionante. Faltando menos de 3 minutos para o fim, os Patriots conseguiram empatar o jogo em 30 a 30. Mas os Panthers buscaram a vitória no estouro do relógio com um field goal de 48 jardas acertado pelo kicker Graham Gano.