Camisa do primeiro negro da MLB é leiloada por mais de R$ 6 milhões

Em 1946, Jack Roosevelt Robinson assinou contrato com o Brooklyn Dodgers, hoje Los Angeles Dodgers, e se tornou o primeiro jogador negro da Major League Baseball (MLB) na era moderna. A trajetória de Robinson e a luta contra o racismo foi contada no filme "42 - A História de uma Lenda" e, nesta semana, uma das camisas do lendário número 42 da liga foi arrematada por 2,05 milhões de dólares (R$ 6,6 milhões).

Robinson jogou apenas 10 anos na liga, tempo suficiente para deixar sua marca. Em 1962, ingressou no Hall da Fama do Beisebol e, em 1997, a MLB aposentou o número 42 em todas as franquias da liga principal.

A camisa do jogador é acompanhada por uma carta escrita pela viúva de Robinson, Rachel e foi a peça mais cara do leilão "Heroes of Sport od Heritage Auctions". Outro objeto de destaque leiloado foi o tênis Nike utilizado pelo maior jogador da história do basquete, Michael Jordan, arrematado por US$ 55 mil (R$ 178 mil).