Camisa roubada de Brady após virada no Super Bowl é avaliada em R$ 1,5 mi

O polêmico roubo da camisa de Tom Brady logo após a incrível virada do New England Patriots para cima do Atlanta Falcons e a conquista do Super Bowl, continua dando o que falar. Dessa vez, um relatório da polícia de Houston, onde foi realizado o jogo, aponta que a camiseta usada pelo quarterback está avaliada em US$ 500 mil, aproximadamente R$ 1,5 milhão.

O documento, divulgado pelo site TMZ Sports, descreve Brady como a vítima e o coloca como "homem branco de 1,93m e 102 kg cuja propriedade desaparecida é descrita como 'uniforme de futebol americano da NFL do New England Patriots'".

O relatório policial descreve que o uniforme sumiu "pouco tempo depois da vitória", o que vai de acordo com o relato do quarterback, que sentiu falta da camisa ao retornar para os vestiários do New England Patriots após a vitória sobre os Falcons. O caso segue sob investigação e, caso seja encontrado o culpado, este poderá sofrer punições que vão de multas de valores elevados a períodos longos de condicional e até mesmo permanecer na cadeia por um tempo.