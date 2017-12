Campeã olímpica admite ter forçado aborto para competir em 2008

Sanya Richard-Ross é um dos maiores nomes do atletismo norte-americano. A atleta, medalha de ouro no revezamento 4x400m nos Jogos Olímpicos de Atenas, Pequim e Londres, porém, teve que abrir mão de muita coisa para vencer na carreira. Entre elas, de um filho, segundo a própria revelou em seu livro, "Chasing Grace".

"Naquele momento, parecia não haver escolha. O debate de quando a vida começa passou pela minha cabeça e o peso de uma criança fora do casamento no auge da minha carreira parecia insustentável. O que meus patrocinadores, família, minha igreja e meus fãs pensariam de mim?", questionou ela, explicando que a opção foi tomada depois de uma conversa com seu atual marido, Aaron Ross.

Apesar do sucesso na Olimpíada de 2008, Richard Ross considera que aquele foi o momento mais difícil de sua vida e até demonstra certo arrependimento: "Como uma cristã, alguém que tenta fazer as coisas certas, fui colocada em uma situação que eu jamais pensei que eu estaria. Isso me testou como ser humano", disse ela, em entrevista ao podcast "Newsworthy with Norsworthy".

"Não foi uma história fácil de compartilhar. No fim, fiz isso para glorificar Deus e contar às pessoas que você pode voltar atrás sobre qualquer decisão, independente de quão difícil foi tomá-la ou o quanto você pensou no passado. Você ainda pode ter Deus ao seu lado", completou.