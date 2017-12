Campeã paralímpica é internada para passar por eutanásia

Campeã paralímpica nos Jogos de Londres, Marieke Vervoort se internou no Hospital Universitário de Bruxelas para passar pelo processo de eutanásia. Medalhista na Rio-2016, a belga assinou o termo para receber e injeção letal ainda em 2008, mas somente agora passará pelo procedimento.

+ Casagrande defende que Robinho não deveria ter mercado no Brasil

+ QUIZ: Você sabe o que aconteceu no mundo das lutas em 2017?

+ Quatro anos após acidente, família gastou R$ 90 milhões com Schumacher

Em entrevista ao jornal The Telegraph, Vervoort diz que sente fortes dores e explica sua decisão: "Não quero sofrer mais, isso é muito difícil para mim. A cada dia me deprimo mais e mais. Nunca tive esses sentimentos, mas não posso mais com isso. Nunca experimentei estes sentimentos, estou chorando muito", conta.

A ex-atleta sofre de uma tetraplegia progressível incurável desde os 14 anos. Ela alega que desde criança tem desmaios e dores. Para amenizar a situação, precisa de altas doses de medicamentos. Vervoort ainda perdeu parte da visão e afirma que não consegue ter quatro horas consecutivas de sono.