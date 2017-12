Campeão da NBA, Curry disputará competição profissional de golfe

Depois de uma temporada brilhante, que terminou com o título da NBA, Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, tinha todos os motivos do mundo para descansar. Porém, o cara é realmente muito competitivo. Tanto é que o craque disputará um torneio profissional de golfe no período.

Conhecido por ter uma mira invejável, Curry terá que mostrar bem mais categoria, visto que os buracos de golfe são bem menores do que a cesta de basquete durante o Ellie Mae Classic, torneio de golfe da Web.com Tour, que acontecerá entre os dias 3 e 6 de agosto em Hayward, na Califórnia.

"Poder jogar próximo e contra os melhores golfistas profissionais será uma grande honra e enorme prazer", disse ele, que apesar de joar com os melhores do mundo, não preciso use profissionalizar para isso, já que conseguiu uma isenção do patrocinador do evento.

Porém, ao contrário da NBA, onde já foi eleito o MVP por duas temporadas, no golfe ele quer apenas se divertir: "Realmente espero não passar vergonha, mas principalmente me divertir bastante e conseguir bastante dinheiro para a fundação", completou.