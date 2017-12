Campeão mundial de surfe visita o Real Madrid e tieta Marcelo e CR7

O surfista brasileiro Adriano de Souza, o 'Mineirinho', esteve no Real Madrid e vai assistir ao jogo entre o clube espanhol e o Tottenham, nesta terça-feira, às 16:45, no estádio Santiago Bernabeu, em Madri, Espanha, válido pela Liga dos Campeões.

"Será uma emoção muito grande entrar no estádio e ouvir aquele hino da Champions League", resume o campeão mundial de 2015, que foi conhecer o clube a convite do lateral-esquerdo Marcelo. Mineirinho presenteou o lateral da seleção com uma camiseta da etapa francesa de surfe e também recebeu uma camisa da equipe merengue em troca.

Corintiano fanático, Mineirinho também aproveitou o dia para conhecer a estrutura do Real Madrid e tirar uma foto com a estrela da equipe, o português Cristiano Ronaldo.

Confira o post feito por Mineirinho: