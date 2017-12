Campeão olímpico, Mo Farah comete gafe no twitter ao confundir irmãos Gallagher

Mo Farah é uma lenda das corridas na Olimpíada, já tendo conquistado quatro ouros, nas provas de 5000m e 10000m, em Londres 2012 e na Rio 2016. Mas, ao mesmo tempo, não parece conhecer tão bem dois dos maiores nomes do rock inglês.

O corredor encontrou Noel Gallagher, ex-Oasis, em um show do U2, próximo a Londres. Os dois tiraram uma foto, mas ao marcar quem estava na foto, Mo Farah acabou colocando Liam, irmão de Noel no twitter. Curiosamente, no instagram, o campeão olímpico marcou a pessoa certa.

Os dois músicos tem uma longa história de rivalidade e já brigaram em diversas ocasiões. Liam respondeu ao tweet com sarcasmo, dizendo que foi bom ver o corredor.

Good to see u2 mo as you were LG x https://t.co/2jHnnVSFzI — Liam Gallagher (@liamgallagher) 12 de julho de 2017

Outros usuários do twitter também aproveitaram para brincar com a situação. Este disse que seria como ver Noel twittando que se encontrou com N'Golo Kanté (meia do Chelsea).

That's like Noel tweeting chilling with N'Golo Kante. — Aff Wallace (@affwallace) 11 de julho de 2017

Já este disse que estava tudo bem, pois Noel devia estar pensando que Mo Farah era Greg Rutherford (campeão olímpico do salto em distância).

It's ok. He probably thinks you're Greg Rutherford. — CnE (@celdri2014) 11 de julho de 2017

Já este foi mais agressivo e disse que o Mo Farah devia estar nas drogas se achava que quem estava na foto era Liam.