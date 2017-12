Campeão ou não, Tom Brady fará história no Super Bowl 51, em Houston

Campeão ou não do 51º Super Bowl, nesta noite, em Houston, Tom Brady entrará para a história da NFL. O quarterback do New England Patriots se tornará o atleta com mais participações na grande final da liga de futebol americano, com sete aparições. Caso derrote o Atlanta Falcons, o camisa 12 empatará com Charles Haley como o jogador com o maior número de título da NFL, com cinco.

Como citado pela matéria do Estadão, deste domingo, a temporada de Tom Brady começou apenas na quarta semana, já que cumpriu suspensão devido à polêmica com as bolas murchas, que aconteceu nos playoffs do ano passado. À época, Sua esposa, a modelo brasileira Giselle Bundchen, tranquilizou os fãs dos Patriots, com uma publicação bem no início da temporada da NFL deste ano: "Não se preocupem, ele vai estar preparado", como legenda em uma foto na qual aparece recebendo um passe do marido.

Patriots e Falcons marcam a sexta vez em que a melhor defesa da temporada regular da NFL encontrará o melhor ataque do ano, respectivamente. Ao todo, as defesas levaram a melhor em quatro oportunidades.

Você pode conferir a matéria especial do Estadão aqui.