Campeões da NFL se recusam a participar de cerimônia ao lado de Donald Trump

A resistência a Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, só aumenta. Agora, seis jogadores do New England Patriots, vencedor do Superbowl 51 com uma virada histórica para cima do Atlanta Falcons, se recusaram a participar da tradicional cerimônia em que o presidente americano recebe e homenageia os campeões das grandes ligas esportivas.

Dos atletas campeões, Martellus Bennett, Devin McCourty, Dont’a Hightower, LeGarrette Blount, Alan Branch e Chris long já confirmaram que não irão ao evento. Em compensação, a estrela Tom Brady, que possui bom relacionamento com Trump, deve comparecer e ser saudado como o melhor jogador da história da NFL.

Essa não é a primeira vez que atletas entram em conflito com o novo presidente americano. LeBron James, o técnico Gregg Popovich e outros astros da NBA não escondem de ninguém que são contra Trump. Alguns times até mesmo passaram a se recusar a ficar hospedados nos hotéis da rede do bilionário.