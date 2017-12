Cão anda de skate fora de estádio durante partida de beisebol; assista

O São Francisco Giants recebeu o Pittsburgh Pirates em seu estádio para mais uma partida da principal liga de beisebol. Mas o que chamou a atenção não foi o jogo, na verdade a cena mais curiosa aconteceu do lado de fora do AT&T Park, em São Francisco.

Durante a transmissão do jogo, um cãozinho foi flagrado andando de skate. Os próprios narradores da partida comentaram a imagem, que ganhou grande repercussão nas redes sociais.

O mais curioso é que essa não é a primeira vez que a cena acontece nos arredores do estádio do time de São Francisco. Em 2016, o que parece ser o mesmo cão mostrou suas habilidades com o skate, em partida entre os Giants e o Milwaukee Brewers.