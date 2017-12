Cão recolhe bolas de golfe e dono vende para ajudar animais abandonados

Treinado para encontrar e recolher bolinhas de golfe perdidas nos campos gramados, o cão Davos, da raça bernese mountain, virou notícia nos Estados Unidos por desenvolver um trabalho social juntamente com o dono, o jogador amador de golfe Al Cooper.

Por sugestão de amigos de Cooper, ele passou a vender por US$ 0,25 as bolinhas recolhidas por Davos, e todo o dinheiro arrecadado com as vendas é destinado para abrigos de animais abandonados. O simpático cão e o dono foram destaque no portal do jornal norte-americano USA Today.

Em um dia praticando golfe, a dupla chega a encontrar dezenas de bolinhas, e arrecada em média US$ 30.

Confira Davos em ação, com seu dono: