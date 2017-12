Cãozinho dá show de fofura e equilíbrio enquanto brinca em quadra de hóquei

Animais costumos ser fofos por natureza. Porém, esse cachorro "quebrou" todos os parâmetros. Isso porque ele, acompanhado de um policial, decidiu brincar com um disco de hóquei dentro do Verizon Ceter, ginásio do Washington Capitals, que disputa a NHL, liga de hóquei dos Estados Unidos. Detalhe: o chão da quadra é coberto com gelo, ficando, assim, bastante escorregadio.

E o cãozinho, apesar de algumas derrapadas, mostrou habilidade no campo de gelo e mostrou ter mais controle do que muito marmanjo que se acha entendido do esporte. Assista ao vídeo e delicie-se:

Most dogs like fetch in the park. Some like it at the Verizon Center. Courtesy of: @csnma Uma publicação compartilhada por NHL (@nhl) em Mar 26, 2017 às 4:56 PDT