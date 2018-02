Cartão de calouro de Tom Brady é vendido por 250 mil dólares na internet

Tom Brady estreou na NFL em 2000 e desde então se tornou um dos maiores da história do futebol americano. Uma das maiores estrelas do esporte, o americano tem uma legião de fãs que não se importam em gastar dinheiro para comprar relíquias referentes ao ídolo.

Mais uma prova disso veio na última quinta-feira (01/02), quatro dias antes do Super Bowl, quando um fã comprou um cartão colecionável do astro por 250 mil dólares (802 mil e 500 reais) no site ebay. A relíquia mostra o astro enquanto ainda era calouro e pertence a uma série limitada que contém apenas 100 cartões.

+ Confira o lançamento dos emojis e ações especiais para o Super Bowl 52

+ Torcedores do Patriots colocam camiseta na estátua de Rocky Balboa

+ Tom Brady pode garantir seu nome na história da NFL ao conquistar marca inédita

O valor se tornou o maior já pago em um ítem de Brady. O recorde anterior pertencia a uma camisa do quarterback que foi leiloada em fevereiro de 2017, pela qual o comprador pagou 57500 dólares. Entretanto, ainda não é o maior já pago em objetos do tipo - o recorde pertence a um cartão especial de LeBron James "logoman", que saiu por 312 mil dólares em 2016.

O cartão era de Joe Prizio, que havia comprado há três anos por 15 mil dólares. Prizio tem 135 cartões de calouro, a maior parte na melhor condição possível. Entretanto, segundo um avaliador, o de Brady que foi vendido tinha rachaduras nas laterais, no centro e até no autógrafo.