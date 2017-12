Cartola espanhol ironiza a Chape: 'não disputa nem casados x solteiros'

"Minha mãe... O rival que o Barça trouxe não poderia jogar na Espanha nem em liga de casados contra solteiros". Foi esse o comentário que o presidente de honra do L'Hospitalet, equipe da terceira divisão da Espanha, Miguel García, fez em seu Twitter após a goleada por 5 a 0 sofrida pela Chapecoense diante do Barcelona, nesta segunda-feira, em jogo amistoso em homenagem às vítimas do acidente aéreo envolvendo a equipe.

Confira o tuíte:

Madre mía #eljoanpalomo . El rival que ha traído el Barça no podría jugar en España ni en liga de casados contra solteros. — Miguel García (@MiguelGardelVa) 7 de agosto de 2017

García foi duramente criticado e chamado de "cruel" por internautas por causa do tuíte e da "insensibilidade" demonstrada diante do espírito simbólico do jogo.

"Ei, a partida não serviu para escolher quem é o melhor time do mundo. Foi um presente!", lembrou um dos internautas. "Mais respeito, a equipe está superando uma tragédia", cobrou um outro.

O dirigente, depois, acabou pedindo desculpas, dizendo que "não tinha percebido" quem era o adversário brasileiro que enfrentou o Barça. "Peço humildemente desculpas pelo erro que cometi ao escrever o tweet que falava do rival do Barça hoje no Gamper. É justo dizer que, quando escrevi, não havia me dado conta de que era a Chapecoense. Sinto enormemente pelo erro", escreceu García.

Veja a mensagem: