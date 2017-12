Casagrande e Baby dizem que só se beijaram depois de três meses de namoro

A notícia do namoro de Walter Casagrande e Baby do Brasil 'bombou' nos últimos dias e diante da repercussão, o casal resolveu assumir o relacionamento, que já dura quatro meses. O fato inusitado dessa história é que o primeiro beijo só aconteceu depois de três meses de namoro. Esses e outros detalhes do relacionamento serão abordados em entrevista exclusiva ao "Fantástico", que irá ao ar no próximo domingo, 1.

A cantora é pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus. Por influência da namorada, Casagrande tem se aproximado da religião: "Ela é uma pastora, eu me aproximei muito de Jesus através dela. Às vezes eu vou ao culto com ela, mas não é necessário que eu me converta para ficarmos juntos. Compartilho dos pensamentos espirituais dela", disse em entrevista ao Ego.