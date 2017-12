Casal de idosos treina escondido da família e vence prova de atletismo

Allan e Ruth Willman são provas vivas de que o esporte não tem idade. Cada um com 79 anos, o casal de norte-americanos surpreendeu a família ao vencer uma prova de 5 km. O pior: os parentes sequer sabiam que eles estavam treinando.

A ideia surgiu quando eles viram fotos dos quatro filhos e 11 netos brilhando como atletas e foram convencidos a entrar nessa também. "Disse para ele: 'É a hora de o vovô e a vovó brilharem'", disse Ruth, à TV WGN, dos Estados Unidos. "Não contamos para ninguém da família porque queríamos fazer uma surpresa".

Eles então começaram a treinar e se dedicar ao atletismo durante algumas semanas, ficando cada vez mais fortalecidos e confiantes para correr a Barnyard Dash 5h, em Illinois. No dia da prova, ligaram para os filhos e pediram que todos fossem à linha de chegada com as câmeras preparadas.

Com tempos de 1h00min59 ela e 1h01min48 ele, os dois venceram suas categorias, entre 75 e 79 anos e fizeram a festa com a família: "Nosso filhos não achavam que a gente poderia fazer isso, mas eu avisei que não somos tão velhos assim", disse Allan, diagnosticado com mal de Parkinson e que viu na corrida uma solução para amenizar os sintomas da doença.

E Allan e Ruth não pararão por aí. O casal já confirmou que agora no mês de julho disputará mais uma prova de 5 km.