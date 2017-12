Cavalo de Guerrero correrá prova que poderá pagar até R$ 1 milhão ao vencedor

O cavalinho do Flamengo não está muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro, a equipe carioca ocupa a 15ª colocação. Mas os equinos podem trazer felicidade para o atacante do time, Paolo Guerrero. Fã de cavalos, o jogador trouxe do Peru o bridão Carlos Trujillo para montar Kilimanjaro, no Grande Prêmio Brasil, que será realizado neste domingo.

Guerrero é um apaixonado por cavalos e tem feito grandes investimento no esporte. A favorita é a égua “No Regrets” que ganhou três competições nesta temporada, mas Kilimanjaro começa a ganhar respeito no circuito após vencer a Copa ABCPCC Clássica Mathias Machiline.

Em busca de se recuperar no Brasileirão, o Flamengo entra em campo neste domingo diante do Avaí. A equipe não poderá contar com o atacante Guerrero, que está servindo a seleção peruana.