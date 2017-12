Presidente da CBDU defende obrigatoriedade do esporte nas universidades

Na Olimpíada do Rio de Janeiro, o Brasil ficou na 13ª colocação com 19 medalhas: sete de ouro, seis de prata e seis de bronze. Desse total, 53% foram conquistadas por atletas universitários. Esse número revela o peso que o esporte aliado a educação possui. Entretanto, apenas 600 instituições de ensino superior estão vinculadas a Confederação Brasileira de Desporto Universitários (CBDU). E, nessa parcela, pouco mais de duzentas investem de fato.

“Há um descaso e falta de interesse das instituições de ensino em investir no esporte. Por isso, estamos há alguns anos lutando na Câmara dos Deputados para implementar uma lei que obrigue toda instituição de ensino superior a ter equipamentos e programas de esportes”, disse Luciano Cabral, presidente da CBDU ao Fera, logo após a cerimônia de abertura do Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que acontece em Goiânia de 19 e 29 de outubro.

Na proposta da CBDU, os alunos não serão obrigados a ter na grande alguma atividade esportiva, mas a instituição devem oferecê-las de acordo com sua capacidade. “O incentivo deve ser proporcional ao número de alunos da instituição. Se uma universidade possui duzentos alunos, ela pode ter um clube de xadrez, por exemplo. Se ela possui 2 mil alunos, pode ter um ginásio. Uma instituição com mais de 5 mil, pode ter além do ginásio, piscina, tênis de mesa e outras atividades”, explica.

Cabral acredita que essa obrigatoriedade irá forçar que as universidades se movimentem. Mas ela sozinha não é suficiente. A própria CBDU vem buscando melhorar e ampliar o calendário de competições universitárias, que oferece atualmente atividades de março a dezembro. “Com mais e melhores competições, as instituições se sentem seguras em investir”, defende.