Cenas lamentáveis: partida da MLB tem briga generalizada após bolada

A vitória por 3 a 0 do Washington Nationals sobre o San Francisco Giants, fora de casa, pela temporada regular da Major League Baseball (MLB), nesta segunda-feira, 29, ficou totalmente em segundo plano devido a um incidente lamentável e violento na oitava entrada.

Logo no primeiro arremesso contra Bryce Harper, Hunter Strickland, dos Giants, acertou o rival no quadril. O jogador dos Nationals não ficou nem um pouco feliz com a atitude e, sem pensar duas vezes, partiu para cima do adversário.

Após tentar acertar Strickland com o capacete, Harper bobeou e logo de cara tomou um tapa na cara. Depois, ele finalmente conectou um belo soco no rival, antes dos jogadores saírem correndo dos dois bancos de reservas para separar a briga.

Neste momento, Michael Morse e Jeff Samardzija, ambos de San Francisco, acabaram se colidindo na correria e caíram praticamente nocauteados no chão.

Harper foi escoltado para fora por Ryan Zimmerman. Por outro lado, Strickland teve que ser carregado por pelo menos três companheiros.

Apesar do arremessador dos Giants negar, é possível que a bolada tenha sido intencional e uma forma de vingança por uma discussão que teve com Harper durante os playoffs de 2014. Na ocasião, Harper conseguiu dois home runs sobre Strickland e, após um deles, teria provocado o rival.

O CAOS

Além da briga em si, o que repercutiu nas redes sociais brasileiras também foi a narração de Rômulo Mendonça, da ESPN Brasil. O mineiro não economizou nos seus bordões e deixou a briga um pouco mais divertida.