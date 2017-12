Charlie Sheen decide leiloar anel de 'maior jogador da história do beisebol'

O ator Charlie Sheen revelou nesta segunda-feira que levou a leilão o anel do título da World Series de beisebol de 1927 conquistado pela lenda Babe Ruth jogando pelo New York Yankees, segundo informações divulgadas pela "ESPN" americana.

A peça está sendo leiloada na internet pela Lelands, a maior casa especializada em venda de artigos de esporte do mundo, até a próxima sexta. O melhor lance até agora já superou os US$ 500 mil.

O anel, de 14 quilates, com um diamante no centro e o nome de Babe Ruth gravado no interior, até agora nunca tinha sido leiloado, mas mudou de mãos várias vezes através de várias vendas particulares.

Junto com o anel, Sheen também leiloou o contrato com o qual Babe Ruth, considerado por muitos como o melhor jogador de beisebol da história, passou do Boston Red Sox aos Yankees, em 1919, um documento que já chega a US$ 345 mil.

"Desfrutei destes artigos incríveis durante mais de duas décadas e chegou o momento", disse Sheen, que os adquiriu em 1995 e afirma não se lembrar quanto pagou por eles.

O anel corresponde à World Series de 1927, considerada a melhor temporada vivida pelos Yankees e graças à qual se tornou o melhor time de beisebol de todos os tempos. "É a melhor peça que se pode possuir do melhor jogador e do melhor ano", afirmou Josh Evans, representante da Lelands.

Em 2012, uma camisa de Babe Ruth de 1920 foi vendida por US$ 4,4 milhões, uma cifra recorde.