Chicago Cubs vende folhas de seu estádio como lembrança por R$ 600

Por US$ 200 (o equivalente a mais de R$ 600) os fãs do Chicago Cubs, equipe que disputa a Major League Baseball (MLB), maior campeonato da modalidade, disputado nos Estados Unidos, podem levar para casa uma folha de árvore do Wrigley Field, em Chicago, estádio que é a casa da equipe.

As folhas, de uma espécie de hera, eram jogadas fora ao fim de cada temporada e, agora, o clube resolveu utilizá-las para ganhar dinheiro. Elas vêm acondicionadas uma a uma em embalagens especiais, com um holograma para atestar a autenticidade da lembrança.

Segundo a ESPN, serão vendidas apenas 2.016 unidades de folhas. E, quem quiser comprar pela internet, ainda vai pagar US$ 15 (R$ 45) de frete para a entrega.