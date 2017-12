Chinesa entrega jogo para dar 'basta' na desigualdade de gêneros no xadrez

Hou Yifan é considerada um fenômeno do xadrez. Com apenas 14 anos, ela fez história ao se tornar a mulher mais jovem a vencer o título do Grande Mestre do Xadrez. Atualmente, com 22, ela é "apenas" a campeã mundial e lidera o ranking entre as mulheres. Tanta qualidade em seu jogo faz com que Yifan lute pela igualdade de gêneros e passe a disputar torneios contra os homens.

Teria a chance de mostrar seu talento contra o sexo oposto no Aberto de Gibraltar, na Espanha, torneio que mistura os dois gêneros, mas que tem maioria masculina. Porém, por causa de uma conscidência do regulamento, ela encarou sete mulheres em nove rodadas. Como a organização disse que nada podia fazer, já que utilizou o sistema suíço, reconhecido pela federação internacional, Yifan decidiu tomar uma decisão drástica e perder de propósito seu jogo para Babu Lalith, forçando jogadas desastrosas logo no início do confronto.

"Enfrentar sete mulheres nas primeiras nove rodadas me deixou muito triste, porque foi um pareamento inacreditável e muito esquisito (...) Em um torneio como esse, nós queremos mostrar nossa melhor performance e oferecer jogos realmente interessantes para os fãs. Espero que no futuro tenhamos situações 100% justas" disse ela após a partida, mostrando desconfiança da organização.

Nos últimos meses, ela tem se tornado uma das principais vozes para igualar as condições de mulheres e homens no xadrez. Tanto que, de acordo com a imprensa especializada, já anunciou que não defenderá seu título mundial enquanto critérios dos torneios femininos não sejam igualados aos do masculino.