Ciclista francês de 105 anos busca quebrar mais um recorde de velocidade

Essa é uma daquelas notícias que nos motivam a sair do sofá. Um francês de 105 anos tentará estabelecer, nesta quarta-feira, um novo recorde em uma bicicleta para alguém de sua idade. Em 2014, Robert Marchand bateu o recorde para pessoas centenárias rodando quase 27 quilômetros em uma hora no velódromo de Saint-Quentin-em-Yvelines, na região de Paris. Agora, no mesmo velódromo, o atleta tentará quebrar seu próprio recorde.

"Não estou tão bem como estava há dois anos. Se eu estivesse, seria um fenômeno e não sou um", afirmou. Marchand acredita que desta vez conseguirá algo em torno de 23 e 24 quilômetros. "Se eu fizer 30 vão dizer que estava dopado", brincou.

Em 1946, aos 35 anos, o francês foi o sétimo colocado do Grand Prix das Nações, tradicional competição francesa que teve sua última edição realizada em 2004. Marchand bateu seu primeiro recorde em 2012, alcançando a marca de 24.250 km em uma hora tendo mais de 100 anos. A distância só foi batida por eles próprio em 2014.